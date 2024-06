Serie Ich habe einen Traum „Nachts töte ich Nazis“ – Künstlerin Valerie Minelli (31) über ihre oft brutalen nächtlichen Träume

„Nachts in meinen Träumen töte ich Nazis. Das ist oft sehr plastisch und real.“ Tagsüber, im echten Leben, ist Valérie Minelli, vielen eher bekannt als Mrs. Frollein, Illustratorin und (Web)Comic-Zeichnerin. „Ich träume oft sehr intensiv, sehr negativ und oft ziemlich brutal“, sagt Minelli. Sie hat an der Hochschule für Bildende Künste Saar in Saarbrücken studiert, neben Illustrationsjobs dann angefangen, Inhalte für Instagram zu produzieren und hat dort knapp 480 000 Follower.