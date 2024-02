Saarlouis Kunstvoll zeigt sich die Welt von Michael Ende

„Ein Buch, das es nicht wert ist, von Erwachsenen gelesen zu werden, ist es schon gar nicht wert, von Kindern gelesen zu werden“: Mit diesem Zitat Michael Endes schloss Museumsleiterin Claudia Wiotte-Franz ihre Einführung in die Ausstellung rund um den Autor, die in den Galerieräumen in der Kaserne VI in Saarlouis eröffnet wurde. Zuvor hatte sie die Gäste mit zwei Details aus dem Leben des Autors überrascht. Endes Mutter Luise, geborene Bartholomä, war Saarländerin und stammte aus Neunkirchen. Die Familie lebte nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise in der Münchener Leopoldstraße, wo auch der Saarlouiser Maler, Zeichner und Karikaturist Rudolf Hesse (1871 bis 1944) bis zu seinem Tod gewohnt hatte.