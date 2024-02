Schwalbach Unternehmer entwickelt das gewisse Solar-Extra

In Zeiten, da andere am Ende ihres Arbeitslebens angekommen sind und sich auf die Rente freuen, ist Oliver Grim vor einigen Jahren nochmal durchgestartet. Sein Betrieb, der im Schwalbacher Gewerbegebiet in der Rudolf-Diesel-Straße ansässig ist, ruht aktuell auf drei Säulen. „Wir entwickeln besondere Photovoltaikanlagen, die sich zur Montage auf Leichtbauhallen mit sehr begrenzten Dachlasten eignen, bieten für große Parkplätze sogenannte Solar-Carports an und haben wegen der großen Nachfrage jetzt auch einen Bausatz für Privatpersonen entwickelt, den wir über Globus vertreiben“, fasst Grim das Portfolio seiner Firma zusammen.