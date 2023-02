Ungeplanter Baustopp in der Innenstadt : Verwaiste Baustelle: Leitung beschädigt

Dass an der Baustelle Weißkreuzstraße derzeit nicht mehr gearbeitet wird, beklagt ein Leser-Reporter aus Saarlouis. Foto: Uwe Mathieu Foto: Uwe Mathieu

Saarlouis Dass an der Baustelle in der Weißkreuzstraße in der Saarlouiser Innenstadt nicht mehr gearbeitet werde, beklagt Leser-Reporter Uwe Mathieu aus Saarlouis: Als er am Donnerstagmittag dort vorbeikam, schildert er, „wurde mir urplötzlich klar, warum diese Baustelle sechs Wochen benötigt.

Kein Mensch hat dort gearbeitet um 14.37 Uhr.“

In der Weißkreuzstraße, Ecke Sonnenstraße wird derzeit eine Fußgängerfurt errichtet (die SZ berichtete), veranschlagt waren dafür sechs Wochen; Fußgänger müssen die Baustelle auf der Kreuzung derzeit weiträumig umgehen, sowohl in der Sonnenstraße noch in der Weißkreuzstraße selbst ist der Gehweg komplett gesperrt.

Auf seine Beschwerde bei der Stadt Saarlouis dazu hat der Leser-Reporter folgende Auskunft erhalten, die uns ebenfalls zuging:

„Es wurde deshalb nicht gearbeitet, da momentan auf Grund eines Schadens an einer Fernwärmeleitung Stillstand existiert“, teilt das Bauamt der Stadt mit. „Dieser dauert so lange an, bis dass der Unternehmer des zuständigen Versorgers diesen Schaden behoben hat. Diese Reparatur wird am Montag, 6. Februar, ausgeführt.“ Danach sollen die Arbeiten umgehend weitergehen.