Neuforweiler Polizei sucht Zeugen für Unfall

Neuforweiler · In der Zeit von Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Samstagmorgen, 10.10 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Ford in der St. Avolder Straße in Neuforweiler erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei nach ihren bisherigen Ermittlungen berichtet, befuhr ein schwarzer Audi die St. Avolder Straße Richtung Altforweiler und kollidierte mit dem geparkten Ford.

26.05.2024 , 13:04 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht (Symbolfoto). Foto: dpa/Soeren Stache