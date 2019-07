Auto schleudert über Fahrbahn : Nach schwerem Unfall bleibt A 8 stundenlang gesperrt

Saarlouis Eine Frau kommt verletzt ins Krankenhaus. Aufräumarbeiten ziehen sich hin.

Nach einem Unfall ist die A 8 bei Saarlouis in der Nacht auf Montag (8. Juli) stundenlang gesperrt worden. In Richtung Luxemburg war gegen Mitternacht ein Auto ins Schleudern geraten. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Saarlouis hatte eine Frau in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dabei geriet die Dillingerin nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte zurück gegen die Mittelleitplanke. Dabei zog sich die 22-Jährige leichte Verletzungen zu. Das Auto eines nachfolgenden Fahrers aus Luxemburg wurde durch einen abgerissenen Reifen beschädigt. Die Frau kam in die Klinik.