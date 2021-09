Fahndung nach Unbekanntem : Unfall auf der Autobahn mit Fahrerflucht

Saarlouis Der Fahrer eines weißen Kombis hat auf der A 620 bei Saarlouis einen Unfall verursacht, hielt danach aber nicht an, sondern fuhr weiter.

Die Polizei Saarlouis fahndet nach einem Unbekannten, der am Samstag, 4. September, um 20.48 Uhr auf der Autobahn 620 einen Unfall verursacht hat. Wie die Polizei mitteilt, überholte der Fahrer mit seinem weißen Kombi in Richtung Völklingen fahrend auf Höhe der Anschlussstelle Saarlouis-Mitte auf der linken Spur eine Frau in deren Auto. Als er wieder vor sie einscheren wollte, kollidierte er mit ihrem Wagen, der dabei auf der linken Seite beschädigt wurde. Anschließen fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.