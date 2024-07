Stadt nimmt Stellung „Ein sinnloser Akt von Zerstörung“ – Unbekannte beschädigen insgesamt 21 Bäume in Saarlouis (mit Fotos)

„Ein sinnloser Akt von Zerstörung“ – davon spricht die Stadt Saarlouis am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Auch der zuständige Beigeordnete der Stadt, Gerald Purucker, kann es auf SZ-Anfrage immer noch nicht glauben: Mehr als 20 Stadtbäume in Saarlouis wurden mithilfe einer Handsäge an- oder sogar durchgesägt. Schon jetzt beziffert die Stadt den Schaden auf rund 6000 Euro. Doch dieser kann noch deutlich anwachsen, teilt die Stadt mit.