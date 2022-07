Das „Schandmal“ ist verschwunden : Umstrittene Weltkriegs-Gedenktafel in Saarlouis ist nun weg – und kommt an neuen Ort

Der Kreis hat die umstrittene Tafel, die an die Wehrmachtseinheit im Zweiten Weltkrieg erinnerte, entfernen lassen. Die Steinplatte kommt nun ins Historische Museum Saar. Die offene Stelle in der denkmalgeschützten Mauer soll möglichst bald geschlossen werden. Foto: Tina Leistenschneider

Saarlouis 40 Jahre hing die Steinplatte für das Maschinengewehr-Bataillon (MG) 13 an der Festungsmauer in Saarlouis. Jetzt ließ der Kreis die umstrittene Gedenktafel abhängen – und will sie an einem neuen Ort unterbringen.