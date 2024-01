Saarlouis Humor und Fatalismus herrschen am Gleis 1

Saarlouis · Am Saarlouiser Hauptbahnhof sind am Mittwoch einige Fahrgäste unterwegs, die der aktuelle Lokführerstreik mehr oder weniger stark ausbremst. Wir haben uns am Bahnsteig umgehört.

24.01.2024 , 20:00 Uhr

Hier wartete man am Mittwoch vergeblich: Durch den bundesweiten Bahnstreik fuhr auch am Saarlouiser Hauptbahnhof kaum noch ein Zug. Foto: Tom Peterson

Von Barbara Kutsch



„Macht die Deutsche Bahn nicht immer Trouble und nicht nur während des Streiks?“, fragt Julia aus der Ukraine lachend auf Gleis 1, während sie auf die Regionalbahn nach Saarbrücken wartet. Immerhin fährt zur vollen Stunde ein Zug nach Saarbrücken, aber ab da kann es anstrengend werden während des Streiks der Gewerkschaft GDL.