Kreis SAARLOUIS Wo buchen Kunden im Kreis Saarlouis diese Saison ihren Urlaub? Die Reisebüros sagen: Vor allem die Klassiker am Mittelmeer sind weiterhin sehr beliebt. Trotz Klimawandel bleibt die Nachfrage bei Kreuzfahrten und Fernflügen hoch.

In den Reisebüros herrscht derzeit Hochsaison. Vor allem Familienurlaube, die an die Ferienzeiten gebunden sind, werden frühzeitig gebucht. Entsprechend hoch ist daher die Zufriedenheit bei den Reisebüro-Inhabern im Kreis.

„Wir sind mehr als zufrieden, es läuft bärenstark“, freut sich Boris Kurz. Der Geschäftsführer von Bisttalreisen in Wadgassen betreibt das Reisebüro zwar erst seit einem Jahr, ist aber als Busreiseveranstalter schon lange am Markt. Fast jede zweite Buchung entfalle auf die Türkei, daneben seien die Kanaren und Ägypten beliebte Reiseziele. Die Insolvenz von Thomas Cook habe allerdings viele Kunden verunsichert. „Welche Airline fliegt? Wie bin ich versichert?“, seien häufig gestellte Fragen. Die Klimadebatte habe dagegen keine Auswirkungen, der Boom bei Kreuzfahrten halte unvermindert an, betont Kurz.

Was die Nachfrage in den Reisebüros nicht abbildet: seit Jahren ist Deutschland mit Abstand das beliebteste Reiseziel der Deutschen. 2018 haben insgesamt 55 Millionen Personen eine Reise von mindestens fünf Tagen unternommen, davon 18,9 Millionen im eigenen Land. Erst weit dahinter folgen Spanien (9,6 Mio.), Italien (5,7), die Türkei (3,6), Österreich (3,4) sowie Griechenland (2,8). Ein gutes Drittel der Deutschen (25,3 Mio.) hat 2018 keine Urlaubsreise unternommen, wobei diese Zahl rückläufig ist. Die Zahlen hat der Deutsche Reiseverband DRV als Spitzenverband der Reisewirtschaft ermittelt.

„Der Januar hat schon sehr, sehr stark begonnen“, bestätigt auch Jan Petry, Geschäftsführer des First Reisebüro in Dillingen. Bei ihm sind es vor allem die „Klassiker am Mittelmeer“ wie Griechenland („auch wenn es nicht mehr ganz so günstig ist“), die Türkei („zieht wieder an auf niedrigem Niveau“) sowie Spanien („läuft immer noch erstaunlich gut“). Wirkliche Rückgänge oder gravierende Verschiebungen in der Nachfrage verzeichnet er keine, nur Tunesien sei immer noch „gleichbleibend schlecht“.