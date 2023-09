Saarlouis Für den Garantiefall wird noch der Papier-Bon aufgehoben

Globus bietet seit einigen Tagen auch in Saarlouis den papierlosen Kassenbeleg an. Auf Wunsch kann man den ausgedruckten Einkaufsbeleg auch online bekommen. In Kooperation mit dem Tech-Start-up Anybill ermöglicht das Unternehmen damit eine Verwaltung und Archivierung der digitalen Kassenbelege und reduziert den Papierverbrauch. Ob das angenommen wird, wollten wir von Kunden des Globus in Saarlouis wissen. Bei Jan Eschenbaum etwa finden Kassenbons eine zweite Verwendung. „Ich nehme die Zettel immer mit. Wenn sie auf der Rückseite nicht bedruckt sind, verwende ich diese gerne als Schmierpapier. Wenn die Zettel von hinten bedruckt sind, muss ich sie wegschmeißen“, so der Student. Der digitalen Variante der Kassenbons ist der 20-Jährige zugeneigt und nutzt sie schon. „Diese Form der Bons spart viel Material ein. Rewe hat solche schon, diese benutze ich auch gerne.“