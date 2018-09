später lesen Wie im schlechten Film Die Räuber kamen aus einem schwarzen Transporter FOTO: picture-alliance/ dpa / Karl-Josef Hildenbrand FOTO: picture-alliance/ dpa / Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Twittern







Wie eine Szene aus ene schlechten Film: Am frühen Freitagmorgen gegen 1.45 Uhr sitzen vier jungen Männer im Alter von 14 bis19 Jahren auf den Bänken des Bahnhofsvorplatzes in Saarlouis, als plötzlich ein schwarzer Transporter mit Merziger Kreiskennzeichen vorfährt. Aus dem Wagen steigen fünf Personen aus. Sie greifen die vier jungen Leute umgehend an, verbal und körperlich. Das berichtet die Polizei Saarlouis im Bericht vom Sonntag. Sie stützt sich dabei auf die Aussagen von Zeugen. Die Angreifer schlagen und treten danach auf ihre Opfer ein und entwenden die Geldbörse und das Mobiltelefon eines der Geschädigten. Anschließend flüchten sie mit dem Transporter in Richtung Dillingen. Die vier Geschädigten kamen mit leichten Verletzungen davon. Die männlichen Täter sollen schätzungsweise im Alter von 20 Jahren und schwarz gekleidet gewesen sein. Ein Täter soll eine Sturmhaube getragen haben. Das Motiv der Täter ist noch unklar, teilte die Polizei weiter mit. red