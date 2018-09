Versuchter schwerer Raub im Drogenrausch

Ein 28-Jähriger aus Saarlouis hat am frühen Samstagmorgen seine 26-jährige Noch-Ehefrau, deren 19-jährigen Bruder und ihre 48-jährige Mutter in deren gemeinsamer Wohnung in Saarlouis überfallen. Die Polizei teilte gestern weiter mit: Dem Sachverhalt ging eine Trennung des Mannes und seiner Ehefrau voraus. Der Tatverdächtige zog Tage zuvor aus der gemeinsamen Wohnung aus. Nun wollte der 28-Jährige seiner Noch-Ehefrau die Wohnungsschlüssel gewaltsam wegnehmen. Als die drei Personen in der Wohnung verhindern wollten, dass er eindrang, setzten der Tatverdächtige und ein unbekannter Begleiter körperliche Gewalt und Pfefferspray ein. Anschließend flüchteten beide Täter ohne den Schlüssel. Die Familienangehörigen mussten medizinisch versorgt werden, kamen aber mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 3:38 Uhr schlug der 28-jährige Tatverdächtige am selben Ort die Seitenscheibe eines Pkw ein und flüchtete erneut. An dem beschädigten Pkw fanden die Polizeibeamten ein Mäppchen mit Drogen. Wie sich im Rahmen weiterer Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei dem Pkw um das Auto des 28-Jährigen.

Der amtsbekannte Tatverdächtige stellte sich gegen 5 Uhr bei der Saarlouiser Polizei. Er räumte ein, unter dem Einfluss harter Drogen gehandelt zu haben. Zudem gestand er, sein eigenes Auto beschädigt zu haben und der Besitzer der aufgefundenen Drogen zu sein. Der zweite Täter ist der Polizei nach eigenen Angaben derzeit noch unbekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.