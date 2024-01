TuS Beaumarais sichert sich den Titel Überraschungssieg bei den Stadtmeisterschaften

Saarlouis · Damit hatte nun keiner so wirklich gerechnet: Ausgerechnet ein Kreisligist hat die Saarlouiser Stadtmeisterschaften im Hallenfußball gewonen. Der TuS Beaumarais setzte sich am Sonntag im Finale in der Stadtgartenhalle überraschend souverän mit 5:1 gegen den Landesligisten SV 09 Fraulautern durch.

Die Fußballer des TuS Beaumarais feiern ausgelassen ihren Triumph bei den Hallen-Stadtmeisterschaften. Foto: Molitor/Stadt/Molitor