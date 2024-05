Sofortiger Wiederaufstieg in die Bezirksliga Dieses Mal fühlt sich Beaumarais besser gerüstet

Sie gingen als klarer Favorit in die Partie – und ließen von Beginn an nichts anbrennen: Die Fußballer des TuS Beaumarais haben sich am Sonntag durch einen souveränen 7:0-Erfolg beim SC Roden II die Meisterschaft in der Kreisliga A Saar gesichert. „Wir haben schnell alles klar gemacht, weil wir eine gute Einstellung hatten und nicht nervös waren“, erklärte Spielertrainer Sebastian Fay strahlend.