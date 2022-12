Vertrag zwischen Land und Stadt Saarlouis unterzeichnet : Endlich kommt die neue Turnhalle für die Johann-Hinrich-Wichern-Schule Saarlouis

Saarlouis Die Johann-Hinrich-Wichern-Schule bekommt eine neue Sporthalle. Der Erbbaurecht-Vertrag zwischen Stadt und Land wurde nun unterzeichnet.

Seit 2019 stand fest: Die Johann-Hinrich-Wichern-Schule in der Saarlouiser Innenstadt, frühere Ludwigsschule, braucht eine neue Turnhalle, die alte kann nicht mehr saniert werden. Doch die Förderschule steht in Trägerschaft des Landes, das Schulgelände wiederum gehört der Stadt. Da mussten sich die zuständigen Ebenen erst einig werden. Eine Lösung wurde schließlich gefunden und auch vom Stadtrat besiegelt (die SZ berichtete).

Da die Kreisstadt Saarlouis aufgrund ihrer Haushaltslage die Kosten für einen Neubau nicht aufbringen kann, übernimmt das Saarland nun sowohl den Abriss als auch den Neubau der Halle. Im Gegenzug räumt die Kreisstadt Saarlouis dem Saarland ein unentgeltliches Erbbaurecht über 50 Jahre an zwei Grundstücken in der Adolf-Hetzler-Straße in Saarlouis ein: Zum einen das eigentliche Baufeld der neuen Halle und zum anderen eine Ausgleichsfläche zur Seite Karcherstraße, die den Wegfall von Schulhoffläche kompensiert.