Im Alter von 96 Jahren gestorben Trauer um Hildegard König-Grewenig

„Ich verwandle, weil das Ganze Verwandlung ist“, sagte Hildegard König-Grewenig einst, „und ich sterbe erst, wenn ich alles umgewandelt habe. Das Leben ist Verwandlung.“ Genau dieser Aufgabe hat sie ihr Leben gewidmet, bis sie schließlich am 10. Januar 2024 plötzlich verstorben ist. Am 10. Mai 1927 wurde Hildegard König-Grewenig in Altenkessel geboren und lebte bis zu ihrem Tod in ihrem Zuhause in Wallerfangen, wo sie am Ende gepflegt wurde.