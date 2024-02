Denkmalgeschütztes Gebäude zerfällt Trauriger Anblick: Torhaus verfällt immer mehr

Es ist schon fast ein Wahrzeichen von Wadgassen, das so genannte Torhaus im Eingangsbereich des Outlet Centers in der Saarstraße – allerdings kein Positives. Von Bous kommend ist das alte historische Gebäude, dessen Ursprünge bis in die Zeit der so geschichtsträchtigen und deshalb auch berühmten Prämonstratenserabtei zurückreichen, auch ein nicht unübersehbares Eingangstor nach Wadgassen. Das Gebäude zerfällt von Tag zu Tag immer mehr. Und eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis es in sich zusammenfällt.