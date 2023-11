Gewinner des Deutschen Buchpreises Tonio Schachinger liest in Saarlouis

Mit seinem zweiten Roman „Echtzeitalter“ hat Tonio Schachinger in diesem Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen. Wenige Wochen nach der Preisverleihung ist er nun in Saarlouis zu Gast – und zwar am kommenden Montag, 6. November. Beginn der Lesung in der Stadtbibliothek ist um 19 Uhr, wie die Stadt Saarlouis mitteilt. Einlass ist an diesem Abend bereits ab 18.30 Uhr.