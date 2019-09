Schülerlotsen : Landesentscheid der Schülerlotsen bei Ford Saarlouis

Saarlouis Zum 39. Mal wurde der Landeswettbewerb der saarländischen Schülerlotsen auf dem Gelände der Ford-Werke Saarlouis ausgetragen.

(red) Den Wettbewerb gewann Tobias Schett von der Gemeinschaftsschule Überherrn. Der 16-Jährige wird das Saarland bei der bundesweiten Endausscheidung Ende September in Berlin vertreten.

„Eure Aufgabe als Verkehrshelfer ist interessant und verantwortungsvoll zugleich. Ihr leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Ihr helft jüngeren Schülern über die Straße und steht ihnen bei Problemen auf dem Schulweg zur Seite, damit sie gut in die Schule und unfallfrei nach Hause kommen“, lobte Thomas Fritschka als Vertreter von Ford Saarlouis den tagtäglichen Einsatz der Schülerlotsen. „Ihr redet nicht nur über Verkehrssicherheit, Ihr nehmt sie wahr“, fügte er hinzu. Gemeinsam mit Hans Peter Knaack von der Landesverkehrswacht beglückwünschte Fritschka den Gewinner und auch alle anderen Schülerlotsen.

Jedes Jahr kommen die Besten der Besten aus dem gesamten Saarland auf den Saarlouiser Röderberg, um den Landessieger zu ermitteln. Neben einem theoretischen Teil erwarten die Schüler ein Reaktionstest sowie praktische Übungen. So müssen sie zum Beispiel die Geschwindigkeit und den Bremsweg eines herannahenden Autos abschätzen. Bei der Praxisübung erlebten die Jugendlichen in diesem Jahr hautnah neue Fahrzeugtechnologien am sportlichen Ford Focus ST.