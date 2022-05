Tischtennis : TTSV Fraulautern: Senioren sind Saarlandmeister

Fraulautern Bei den saarländischen Mannschaftsmeisterschaften im Tischtennis hat das Team des TTSV Fraulautern überraschend den Titel bei den Senioren 60 gewonnen – dank eines 4:3-Erfolges gegen die favorisierte DJK Heusweiler.

Die Partie entwickelte sich zu einem Krimi, in dem Fraulautern nach der ersten Runde der Einzel mit 1:2 in Rückstand lag. Friedhelm Becker verlor im ersten Einzel gegen Manfred Jochem glatt in drei Sätzen. Siegmar Mathieu sorgte – ebenfalls in drei Sätzen – für den Ausgleich. Dann musste sich Fraulauterns Barry Taylor trotz einer 2:1-Führung noch mit 2:3 geschlagen geben. Das Team des TTSV war somit unter Zugzwang – und hielt dem Druck stand. Das Doppel Mathieu/Taylor sorgte mit dem Sieg gegen Dieter Schumacher/Martin Schackmann für den erneuten Ausgleich. Es folgte ein Einzel-Sieg von Mathieu und eine Niederlage von Becker, so dass die Entscheidung im abschließenden Einzel fallen musste: Und hier behielt der gebürtige Engländer Taylor mit 3:1 die Oberhand – und sicherte dem TTSV Fraulautern so den Sieg und den Titel als Saarlandmeister.