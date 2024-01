Tischtennis Bis nach Mitternacht fliegen die Bälle

Saarlouis · Mehr als 350 Tischtennis-Spieler kämpften am Wochenende beim Dreikönigs-Turnier der DJK Roden um den Sieg – an bis zu 16 Platten gleichzeitig. Und ein Teilnehmer feierte am Ende seinen größten Erfolg.

09.01.2024 , 21:00 Uhr

Hochbetrieb: Beim Dreikönigs-Turnier wurde an 16 Tischen gleichzeitig gespielt – teilweise bis nach Mitternacht. Foto: Ruppenthal

Von David Benedyczuk

Es ist bereits weit nach Mitternacht, als beim Dreikönigs-Turnier der DJK Roden die letzte Entscheidung fällt: Am Montag um 1.30 Uhr verwandelt Til Sander vom TTC Berus im Finale der Herren-A-Konkurrenz den Matchball und beendet einen nicht nur für ihn langen und auslaugenden Tischtennis-Tag mit dem nächsten Triumph. Der 18-Jährige vom Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasium bezwingt im Endspiel Sebastien Niederstrasser von den TTF Illtal in fünf umkämpften Durchgängen mit 11:6, 4:11, 11:7, 7:11 sowie 11:8 – und feiert damit seinen zweiten Einzel-Turniersieg in der Stadtgartenhalle, wo er knapp zwei Stunden zuvor auch die Herren-B-Konkurrenz dominiert hatte.