Verbraucherzentrale rät : Wie man vermeidet, Lebensmittel zu verschwenden

Kreis Saarlouis Zu viel übrig? Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, wie Reste richtig gelagert und noch gut verwertet werden können.

Fleisch und Fisch: Beides lasse sich gut einfrieren, und das am besten so schnell wie möglich, rät Theresia Weimar-Ehl, Ernährungsreferentin bei der Verbraucherzentrale des Saarlandes. „Am besten so flach wie möglich und nicht in dicken Paketen oder Vorrats-Dosen.“