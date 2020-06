Schulsanierung : Schwimmbecken trocken, aber mit Inseln

Info

Die Sozialpflegerische Abteilung des Saarlouiser Berufsbildungszentrums bildet ständig knapp 500 Erzieher/innen und etwa 100 Kinderpfleger/innen aus. Die Akademie für Erzieher und Erzieherinnen an der Fachschule für Sozialpädagogik qualifiziert zur eigenverantwortlichen Tätigkeit als Erzieher in sozialpädagogischen Bereichen, insbesondere in Kitas und Heimen.

In Kooperation zwischen dem Institut für Fernstudium an der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) Bielefeld und dem Landkreis Saarlouis können Auszubildende berufsbegleitend einen Studiengang zum Bachelor „Sozialpädagogik und Management“ absolvieren.

An der Berufsfachschule für Kinderpflege erwerben die Schüler einen Berufsabschluss; Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, in Familien und sozialpädagogischen Einrichtungen, insbesondere in Kindertageseinrichtungen, in der Pflege, Erziehung und Betreuung von Kindern tätig zu sein.