TGSBBZ Saarlouis : Zeugnisse okay, EDV aber noch lange nicht

Saarlouis Die Cyber-Attacke und die Folgen: Zwar gab es heute Zeugnisse, aber das Thema EDV-Sicherheit am TGSBBZ Saarlouis ist noch lange nicht erledigt.

Die Zeugnisausgabe am technisch-gewerblich-sozialpflegerischen Berufsbildungszentrum Saarlouis (TGSBBZ) am Freitag war möglich. Das hat Schulleiterin Margret Schmitt der SZ auf Nachfrage erklärt. Selbstverständlich war das nicht, nachdem die Schule am 14. Januar Opfer eines Hacker-Angriffs geworden war, in dessen Folge alle Daten verschlüsselt worden waren (wir berichteten).