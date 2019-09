Stau : Provinzialstraße teilweise gesperrt

Lisdorf In der Provinzialstraße im Saarlouiser Stadtteil Lisdorf werden am Montag, 16., und Dienstag, 17. September, Markierungsarbeiten in Höhe des neuen Burger-King-Restaurants durchgeführt. Dies teilt die Stadt Saarlouis mit.

