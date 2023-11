Saarlouis Zum Tauschrausch lud der EVS-Betriebshof nach Saarlouis ein

Drei Wochen lang konnten Bürgerinnen und Bürger von Saarlouis ihre Kellerschätze in der Zeppelinstraße abgeben und so aktiv bei der Europäischen Woche der Abfallvermeidung mitmachen, in deren Rahmen der Markt stattfindet. Bereits seit zehn Jahren veranstaltet der Entsorgungsverband solche Verschenkemärkte, im Netz übrigens das ganze Jahr über, „aber man muss die Sachen einfach in den Händen halten“, berichtet Gorsner.