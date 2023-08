Nächstes Event bei „Grundriss in Lebensgröße“ „Normal kann jeder“ – Schwalbacher tätowiert am liebsten an außergewöhnlichen Orten

Der Strand in Portugal, die Schlossberghöhlen in Homburg und die Hamburger Kultkneipe „Meuterei“ auf der Reeperbahn scheinen auf den ersten Blick drei völlig unterschiedliche Ausflugsziele zu sein. Dennoch verbindet die drei Destinationen eine Gemeinsamkeit. Denn überall hier hat Michael Schramm aus Schwalbach bereits seine Kunst unter die Haut bekannter Persönlichkeiten gebracht. Der 45-jährige Tätowierer arbeitet nämlich am liebsten an außergewöhnlichen Orten.