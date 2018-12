später lesen Polizei Taschendiebin greift in Kleidergeschäft zu Teilen

Eine Taschendiebin hat am Samstag in der Saarlouiser Innenstadt einer 48-jährige Frau aus Nalbach die Geldbörse gestohlen. Das Opfer befand sich mit seiner Tochter in der Kinderabteilung eines Kleidergeschäftes am Kleinen Markt, eine unbekannte Frau stand neben der offenen Handtasche. Von Nicole Bastong