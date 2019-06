Bewegungsübungen : Tai Chi auf der schönsten Wiese in Saarlouis

Saarlouis Tai-Chi für alle. Jetzt wird es auf der Festwiese im Saarlouiser Stadtgarten angeboten.

Im Mai bezog der Tai-Chi-Treff Saarlouis-Mitte wieder sein Sommerquartier auf der Festwiese im Saarlouiser Stadtgarten. Bis Ende September finden montags, donnerstags und freitags die gesundheitsfördernden und -erhaltenden Angebote für Ungeübte, Geübte und Fortgeschrittene statt. Gegen einen Kostenbeitrag von drei Euro können Interessierte ohne vorige Anmeldung an diesem Angebot des Lokalen Bündnis für Familie in Saarlouis teilnehmen. Ab Oktober wird dieses offene Angebot in den Räumlichkeiten der Katholischen Familienbildungsstätte Saarlouis fortgesetzt.

Besonders in der hier gelehrten Gesundheitsform des Tai-Chi / Wu-Stil wurde eine sanfte Methode herausgearbeitet, die es ermöglicht, in die natürlichen Bewegungsabläufe zurückzufinden und so an Lebensqualität zu gewinnen.