Saarlouis : Wie Tagespflege Demenzerkrankten hilft und Angehörige entlastet

Eine Tagespflege kann Angehörige von Demenzpatienten in ihrem Alltag entlasten. Foto: picture alliance / dpa/Angelika Warmuth

Kreis Saarlouis Bei Demenzpatienten kann der Besuch einer Tagespflege in Kombination mit ambulanter Pflege zu Hause dabei helfen, Heimaufenthalte zu verzögern oder ganz zu vermeiden. Darauf weist der Demenz-Verein Saarlouis in einer Mitteilung hin.

Auch die Angehörigen erfahren so eine Entlastung von einer oftmals nicht einfachen Situation.

Und, so berichtet der Verein weiter, durch die in einer Tagespflege angebotenen Beschäftigungen in der Gruppe und eigenständige Aktivitäten haben die Betroffenen die Möglichkeit, wieder grundlegende Bedürfnisse, wie nützlich zu sein und gebraucht zu werden, zu erleben. Dies bewirke mehr Sicherheit für Menschen mit Demenz und führe zu einer verbesserten Stimmung. Darüber hinaus wirken solche nicht-medikamentösen Angebote Symptomen wie Unruhe, Aggressivität und depressiven Verstimmungen entgegen und führen dazu, dass Krankheitsverläufe und die ganze Pflegesituation positiv beeinflusst werden können. Die Angehörigen werden hierdurch entlastet und bleiben somit länger gesund.