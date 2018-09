Elf Innungen und Betriebe beim Tag des Handwerks

Elf Landes-Innungen und Handwerksunternehmen geben an 18 Ständen einen Einblick in die Vielfalt des Handwerks. Einige Beispiele: Die Elektro-Innung präsentiert eine „lebende Werkstatt“. Die Bäcker-Innung backt Brote am Backmobil und lässt Kinder Hefezöpfe flechten. Die Maler-Innung stellt verschiedene Schmucktechniken vor. Die IT-Innung stellt Konferenztechniken vor. Die Rollladen- und Sonnenschutz-Innung präsentiert unter anderem Sicherheitskonzepte.

Ein Andenken gibt‘s von der Dachdecker-Innung – sie modelliert Schieferherzen. Die Schornsteinfeger-Innung zeigt, wie mit dem Brennstoff Holz umzugehen ist und führt Drohnen vor. Der HWK-Fachbereich Metall lässt beim Schweißen Funken sprühen. Der HWK-Fachbereich Friseure/Kosmetik zeigt neue Trends bei Haarschnitten und Make-up.