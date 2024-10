Heimatkunde Tag der offenen Tür im Kreisarchiv Saarlouis lockt mit vielfältigem Programm

Eintauchen in geschichtliche Dokumente aus der Region, in der familienkundlichen Sammlung nach den Vorfahren stöbern oder mehr über die Arbeit der Saarlouiser Heimatvereine erfahren – das geht am kommenden Sonntag, 6. Oktober. Von 10 bis 17 Uhr lädt die Vereinigung für die Heimatkunde im Landkreis Saarlouis zum Tag der offenen Tür ein und öffnet hierfür das Kreisarchiv. Dieses befindet sich im Landratsamt Saarlouis, Kaiser-Wilhelm-Straße 6.