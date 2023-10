Jazzdance Die ersten Tickets für die Heim-DM sind gelöst

Der Tanzsportclub Blau-Gold Saarlouis richtet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, in der Stadtgartenhalle die deutschen Meisterschaften im Jazz und Modern/Contemporary (JMC) in den Kategorien Solo, Duo und Small Group (Kleinformationen bis sieben Tänzer/innen) aus. Der Wettkampf hatte bislang den Rang eines Deutschlandpokals, wurde aber in diesem Jahr vom Deutschen Tanzsportverband zu einer deutschen Meisterschaft hochgestuft. Insofern ist der TSC Blau-Gold Ausrichter einer Premiere.