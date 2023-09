Autofreier Sonntag Gerne einmal das Auto stehen lassen

Der 22. September gilt als „autofreier Tag“. An diesem Aktionstag rufen verschiedene Organisationen dazu auf, das Auto auch mal stehen zu lassen. Das lässt so manchen an die Ölkrise im Jahr 1973 zurückdenken, als ein vierwöchiges Sonntagsfahrverbot in Deutschland eingeführt wurde. Wir nahmen uns diesen Tag zum Anlass, und befragten einige Passantinnen und Passanten in der Saarlouiser Innenstadt dazu, wie viele Kilometer sie durchschnittlich in der Woche mit dem Auto zurücklegen und wie sie zu autofreien Tagen stehen.