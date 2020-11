Kostenpflichtiger Inhalt: SZ_Leserreporter : Anwohner stört sich an Glockengeläut

Die Kirche St. Ludwig auf dem Grossen Markt in Saarlouis ist derzeit eingerüstet zur Sanierung. Foto: Ruppenthal

Saarlouis SZ-Leserreporter beschwert sich über das Glockengeläut von St. Ludwig am Großen Markt in Saarlouis: Nicht so früh, nicht so oft und nicht so laut wäre sein Wunsch.