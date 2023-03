Neueröffnung im EKZ Steinrausch Neuer Supermarkt „Kliver“ eröffnet in Steinrausch

„Kliver“ bietet nach eigener Auskunft „außergewöhnliche Lebensmittel aus aller Welt“ neben „normalen Produkten des täglichen Gebrauchs sowie bekannten Marken“ in seinen Filialen an. „Durch Direktimporte aus dem europäischen Raum sowie Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern können wir außerdem mit hervorragender Frische zu starken Preisen glänzen“, teilt die Einkaufsgenossenschaft INLICO mit, bei der die einzelnen Märkte zusammengeschlossen sind. Internationale Spezialitäten aus Russland, Ukraine, Spanien, Türkei, Rumänien, Italien, Polen und Asien hat die Genossenschaft im Angebot, das sich damit an Kunden richtet, die diese Produkte aus dem Urlaub oder aus ihrer Heimat kennen, heißt es auf der Internetseite von INLICO.