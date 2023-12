Polizei Streit in der Altstadt eskaliert

Saarlouis · Gegen 6 Uhr am Samstagmorgen ist ein Streit in der Saarlouiser Altstadt derart eskaliert, dass die Polizeiinspektion Saarlouis mit Beamten anrücken musste. Wie die Polizei weiter berichtet, war es vor einer Gaststätte in der Bierstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und drei bis vier weirteren, aber bislang unbekannten Männern gekommen.

17.12.2023 , 11:50 Uhr

Die Polizeiinspektion in Saarlouis fahndet nach unbekannten Tätern einer Schlägerei in der Altstadt (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat