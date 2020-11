Vom 19. bis 21. November : Straßenarbeiten auf der A8 bei Saarlouis

Aufgrund des Neubaus der Saarbrücke müssen die Arbeiten durchgeführt werden. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) führt von Donnerstag, 19. November, bis Samstag, 21. November sowie am 24. November Straßenbauarbeiten auf der A 8 am Autobahndreieck Saarlouis durch. Dafür wird in Richtung Luxemburg die Fahrbahn eingeengt.