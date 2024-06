Im Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters in Saarlouis lieferten sich der SPD-Kandidat Florian Schäfer (42,92 Prozent) und der CDU-Bewerber Marc Speicher (42,15 Prozent) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Trotz Unstimmigkeiten bei den Oberbürgermeister- und Stadtratswahlen, die eine Neuauszählung der Stimmen erforderlich machten, blieb es dabei: Die beiden Landtagsabgeordneten mussten am 23. Juni in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Die hat Speicher für sich entschieden. Die Ergebnisse im Detail.