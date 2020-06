Stadtrat Saarlouis will früheren OB Richard Nospers mit Platz-Namen ehren

Saarlouis Vier Fraktionen im Stadtrat Saarlouis beantragen, die Fläche mit der Hajek-Skulptur und das Straßenstück davor als Platz zu definieren und nach dem früheren OB Richard Nospers zu benennen.

Eine schon jetzt große Mehrheit des Stadtrates Saarlouis will einen Platz in der Stadt nach dem früheren Saarlouiser Oberbürgermeister Richard Nospers benennen. Der Sozialdemokrat Nospers war der letzte nicht direkt gewählte Oberbürgermeister der Stadt. Er amtierte von 1987 bis 1997. Mit nur 117 Stimmen verlor er die Wahl für eine zweite Amtszeit, nun in direkter Wahl gegen den Christdemokraten Joachim Fontaine.