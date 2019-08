Einen privaten nächtlichen Streifendienst hat es in Saarlouis schon gegeben. Auf unserem Archivbild vom April 2015 sind Jan Hiry und Jessica Stauch in der Altstadt unterwegs. Foto: rup

Saarlouis Sicherheit in Saarlouis – das ist das Thema diesen Sommer. Der Stadtrat hat jetzt beschlossen, die Stadtpolizei auf den Weg zu bringen.

Einstimmig hat der Stadtrat Saarlouis beschlossen, die viel diskutierte Stadtpolizei einzurichten. Der Rat beauftragte die Stadtverwaltung am Donnerstagabend, vier Kräfte zusätzlich einzustellen. Die sollen gemeinsam mit zwei bereits angestellten Bewerbern die Stadtpolizei bilden. CDU-Fraktionschef Raphael Schäfer, der den Antrag gemeinsam mit Grünen-Fraktionschef Gabriel Mahren eingebracht hatte, regte an, dass OB Peter Demmer zwei bis drei weitere Rathaus-Beschäftigte in diesen Dienst abordnen könnte. Die Stadtpolizei soll zu Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet beitragen.

Vor allem aber müssen die vier außerplanmäßigen Stellen vom Land genehmigt werden. Kämmerin Cilli Speicher sagte, die für kommunale Haushalte zuständige Behörde habe dies bereits abgelehnt. Es gehe nur mit einer Sondergenehmigung von Innenminister Klaus Bouillon. Der habe eine solche Genehmigung bei der Unterzeichnung der Sicherheitspartnerschaft in Saarlouis öffentlich in Aussicht gestellt, erklärte Schäfer.

Zwar votierte der Rat komplett mit Ja, aber die Meinungen gehen doch auseinander. Geplant ist, dass Stadtpolizisten und Vollzugspolizei gemeinsam Streife gehen, und dass Stadt und Polizei gemeinsam Lagebilder erstellen. Die CDU sieht nun das Land am Zug, die Stadt habe ihre Hausaufgaben gemacht. SPD-Fraktionschef Hakan Gündüz befürchtete, dass die Kosten letztlich allein an der Stadt hängen blieben. Es brauche einfach mehr Polizeibeamte. Ob aber die Sicherheitspartnerschaft, in deren Rahmen die Stadtpolizisten arbeiten werden, „groß was bringt“, müsse man sehen. Gündüz: „Was enthält uns das Ministerium eigentlich bisher vor, was wir nur im Rahmen einer Sicherheitspartnerschaft bekommen?“ Vermutlich werde das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt, bleibe es aber allein dabei, sei das Augenwischerei.