50 Jahre Stadtkrug Saarlouiser Kult-Kneipe feiert runden Geburtstag

Der Stadtkrug in der Saarlouiser Schlächterstraße 10 feiert Geburtstag. Vor 50 Jahren wurde er am 1. August 1974 von Anni und Ernst gegründet, den Eltern des jetzigen Wirtes Berthold Kiefer (75). Am Samstag, 24. August, wird dieser runde Geburtstag unter der Schirmherrschaft von OB Peter Demmer groß gefeiert. Eine Kapelle und ein Trompeter sorgen für Livemusik. Dr. Karl-Heinz Ricken, Mediziner im Ruhestand und Autor eines Buches über die gesundheitlichen Wirkungen des Bieres, liest aus Werken von Heinz Erhardt. Zudem steht auch noch die ein oder andere Überraschung auf dem Programm.