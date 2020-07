Von der Landsmannschaft : Deutsche aus Russland, Geschichte und Gegenwart: Ausstellung in der Stadtbibliothek Saarlouis

Deutsche aus Russland, Geschichte und Gegenwart: Ausstellung in der Stadtbibliothek Saarlouis

Delegation der Russlanddeutschen im Oktober 1988 in Moskau Foto: Archiv der LmDR

Saarlouis Vor fast 260 Jahren rief Zarin Katharina Deutsche nach Russland. Viele Nachfahren kehrten später ins Land der Ahnen zurück. Die Geschichte der Russlanddeutschen ist eines der Dramen des 20. Jahrhunderts. Eine Wanderausstellung zeigt ihre Wege.

Die Ausstellung der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland blickt auf die spannende Geschichte russlanddeutscher Spätaussiedler. Vom 22. Juli bis zum 11. August ist sie in der Stadtbibliothek zu sehen.

Fast 260 Jahre ist es her, dass die deutschstämmige Zarin Katharina die Große eine große Auswanderungswelle von Deutschen nach Russland auslöste: Am 22. Juli 1763 erließ sie ihr Manifest, mit dem eingewanderte Deutsche in den Steppen der Kirgisen und Tataren Weizen anbauen sollten. Dafür versprach sie ihnen umfangreiche Privilegien und bis zu 30 Hektar Land für jede Familie.