Dieses Schild fotografierte das Ordnungsamt am Freitag. Die Kirchenseite war frei, die Postseite des Großen Marktes war noch gesperrt. Deswegen gab es Knöllchen.

Saarlouis Da haben sich nach dem Oktoberfest in Saarlouis eine Menge Leute geärgert: Autofahrer ebenso wie Personal des Ordnungsamtes. Abzocke auf einem Parkplatz oder eigenmächtiges Verrücken von Absperrungen?

Was war denn nun wirklich? Ein Autofahrer berichtet der Saarbrücker Zeitung: Freitag nach dem Oktoberfest auf dem Großen Markt in Saarlouis. Beide Markthälften waren noch gesperrt, weil das Zelt noch nicht abgebaut worden war. „Gegen 11 Uhr hat das Ordnungsamt die rechte Seite des Großen Marktes geöffnet. Innerhalb kürzester Zeit war der Parkplatz voll“, schreibt der Autofahrer. Und weiter, wütend: „Nach einer Stunde kam das Ordnungsamt und hat 25-Euro-Strafzettel verteilt.“ Und dann auch noch: Etwa 12 Uhr wurde das Schild am Markt von Halteverbot auf Parken geändert. „Also Parkplatz trotz Halteverbot öffnen, dann die Leute erstmal abzocken, bevor man wieder den Parkplatz ganz normal freigibt.“ Der Pkw-Fahrer beschwerte sich zusammen mit anderen im Rathaus.