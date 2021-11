Bußgelder drohen : Stadt Saarlouis geht gegen herumstehende Mülltonnen vor

Wer seine Mülltonne einfach an der Straße stehen lässt, muss in Saarlouis künftig mit einem Bußgeld rechnen. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarlouis Wer seine Müllgefäße zu lange einfach an der Straße stehen lässt, muss in Zukunft mit einem Bußgeld rechnen.

Müllgefäße wie die Gelbe Tonne dürfen erst zum Tag der Leerung an den Straßenrand gestellt werden. Daran erinnert die Stadt Saarlouis und weist darauf hin, dass die Tonnen nach der Leerung auf die jeweiligen Privatgrundstücke zurückzuholen sind. Dort sind die Gefäße auch grundsätzlich zu lagern. Wer seine Tonnen auch außerhalb dieser Zeit auf offener Straße lagert, müsse zukünftig damit rechnen, dass diese durch die Ortspolizeibehörde sichergestellt werden, kündigt die Stadt an. Dann werden für die Besitzer ein Bußgeld und erhebliche Kosten fällig.

Auf öffentlichen Straßen und Plätzen abgestellte Müllgefäße seien nicht nur optisch ein Problem – sie behindern Fußgänger und Durchfahrten, Dritte entsorgen dort dann auch ihre Abfälle. Oft werde anfallender Abfall noch zu den Tonnen gestellt, der dann Schädlinge anlockt. Grundsätzlich gilt: Alle Abfalltonnen müssen auf Privatgrundstücken gelagert werden. Erst am Tag vor der Leerung dürfen sie an den Straßenrand gestellt werden – nach der Leerung müssen sie noch am Tag der Abfuhr wieder zurück aufs Privatgrundstück gebracht werden. Vor allem im Innenstadtbereich musste die Ortspolizeibehörde nach Worten der Stadt vermehrt feststellen, dass Tonnen im öffentlichen Verkehrsraum stehen bleiben. Teilweise war dies auch durch Einführung der gelben Tonnen bedingt. Inzwischen haben aber die Entsorgungsträger sichergestellt, dass alle Tonnen getauscht werden konnten.