Saarlouis Saarlouis lässt Einrichtungen wegen Eiswarnung geschlossen

Ebenso bleiben die Kitas in Trägerschaft der Kreisstadt Saarlouis geschlossen, weil nach aktueller Einschätzung der Lage keine vertragsgemäße Betreuung der Kinder sichergestellt werden kann. Ebenfalls nicht in Betrieb sind an diesem Tag das Hallenbad Aqualouis und die Sauna sowie das EVS-Wertstoffzentrum in der Fasanenallee. Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DW) besteht sehr hohe Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen sowie starken Eisansatz. Es muss demnach allgemein mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr gerechnet werden.