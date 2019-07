Feiern : Ärger um frühe Sperrstunde für das Altstadtfest

Ärger mit dem Ordnungsamt: Bei einer Sperrstunde um ein Uhr nachts hätten die Wirte beim Saarlouiser Altstadtfest, hier ein Blick in die Bierstraße 2018, ihre Läden lieber gar nicht erst aufgesperrt. Foto: Jörg Laux/Jörg O. Laux

Saarlouis Wirte der Altstadt sind sauer über Schreiben der Stadt Saarlouis, das Sperrzeit und Glasverbot für das Fest androht. Nach einem gemeinsamen Treffen rudert die Stadt nun zurück.

Es traf die Wirte der Saarlouiser Altstadt aus heiterem Himmel: Am Samstag fanden sie ein Schreiben der Ortspolizeibehörde (OPB) Saarlouis im Briefkasten, mit brisantem Inhalt. Mit den darin überraschend angekündigten Beschränkungen, so waren sich viele der Altstadtwirte einig, würden sie ihre Läden am Festwochenende geschlossen lassen. De facto hätte dies das Aus für das Altstadtfest bedeutet. Ohne Vorankündigung und nur knapp vier Wochen vor der Eröffnung teilte die Ortspolizeibehörde mit, dass während des Altstadtfestes die Sperrstunde für die Stände, Terrassen und Lokale auf ein Uhr nachts festgesetzt werde. Ein Altstadtfest, bei dem um ein Uhr die Bürgersteige hochgeklappt würden, lohne sich nicht mehr, sind sich Altstadtförderverein und Wirte einig. Auch im Hinblick auf die während des Festes zu zahlenden zusätzlichen Terrassenkonzessionen zwischen 50 und 1000 Euro, je nach Größe und Ausstattung.