Stadt Saarlouis veranstaltet Festakt Rückschau halten auf ein Künstlerleben

Die Veranstaltung im Theater am Ring stand unter dem Motto „In Welt und Winkel zu Haus“. Mehrfach wurde deutlich, warum Alfred Gulden dieser Satz so wichtig ist. Er interpretiert ihn so: „Was man in sich hat und außerhalb sieht.“ Aber auch: „Wer seinen eigenen Winkel im Kleinen nicht sieht, sieht auch von der Welt nichts.“ Davon habe er sich sein gesamtes künstlerisches Leben leiten lassen: „Alles ist schon da, man muss es nur sehen.“